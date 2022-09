Interview With the Vampire renouvelée avant le lancement de sa première saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/09/2022

2022 - AMC

AMC a renouvelé sa série Interview With the Vampire pour une saison 2 avant même le lancement de la première saison.

L'adaptation du célèbre roman d'Anne Rice débute le dimanche 2 octobre. Adaptation sensuelle et contemporaine du roman gothique révolutionnaire, la série suit l'histoire épique d'amour, de sang, et les dangers de l'immortalité pour Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), Lestat de Lioncourt (Sam Reid) et Claudia (Bailey Bass). Le tout raconté par le journaliste Daniel Molloy (Eric Bogosian).





La seconde saison de 8 épisodes prendra place en Europe, et sera produite par Mark Johnson et Rolin Jones.Avec les adaptations de The Vampire Chronicles et de The Lives Of The Mayfair Witches en cours de production, ce n'est que le début de tout un univers reprenant les histoires et les personnages qui capturent l'esprit du travail d'Anne Rice.AMC a acquis les droits d'une grande collection des travaux de la romancière: 18 titres comprenant “The Vampire Chronicles” and the “Lives of the Mayfair Witches”. Christopher River, le fils d'Anne Rice, sera producteur sur tous les projets.Le catalogue acquis par la chaîne est composé de: The Vampire Chronicles’ Interview with the Vampire, The Vampire Lestat, The Queen of the Damned, The Tale of the Body Thief, Memnoch The Devil, The Vampire Armand, Pandora, Vittorio the Vampire, Blood and Gold, Prince Lestat, Prince Lestat and the Realms of Atlantis and Blood Communion: A Tale of Prince Lestat; Lives of the Mayfair Witches’ The Witching Hour, Lasher and Taltos, et les romans crossover de l'univers Vampire Chronicles/Mayfair Witches: Merrick, Blackwood Farm et Blood Canticle.

