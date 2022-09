Jack Ryan: une date pour la saison 3

News Séries

Après une pause de trois ans, Jack Ryan s'apprête à reprendre du service.

Prime Video a annoncé que son adaptation de Tom Clancy reviendrait pour une saison 3 le mercredi 21 décembre, soit 38 mois après le lancement de la saison 2 en octobre 2019.



La saison 3 de Jack Ryan, composée de huit épisodes, verra le héros interprété par John Krasinski en fuite et dans une course contre le temps. Jack est impliqué à tort dans une plus grande conspiration et se retrouve soudainement fugitif. Il est recherché à la fois par la CIA et par la faction illégale qu'il a découverte et doit rester caché, traversant l'Europe, essayant de rester en vie, tout en empêchant un conflit majeur et global.



Le casting est complété par les anciens Wendell Pierce (James Greer) et Michael Kelly (Mike November). La nouvelle saison accueillera aussi Nina Hoss dans le rôle d'Alana Kovac et Betty Gabriel dans celui d'Elizabeth Wright.



Jack Ryan a déjà été renouvelée pour une quatrième saison, qui pourrait bien être la dernière. Les épisodes restants mettront en place un possible spin-off avec Michael Peña, et réintroduira le personnage de la saison 1, Cathy Mueller (Abbie Cornish), l'intérêt amoureux de Jack disparue.

