Mythic Quest, The Mosquito Coast... Apple TV+ programme son automne

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/09/2022 à 17h00 par Amelie Brillet | Agenda | 0

Mythic Quest - 2022 - Apple TV+

Apple TV+ a annoncé sa programmation automnale, avec des dates de retour pour Mythic Quest, The Mosquito Coast, Little America et Slow Horses.

The Mosquito Coast, avec Justin Theroux dans le rôle d'un père menant sa famille dans une fuite contre un cartel de drogues mexicain, reviendra pour sa deuxième saison le vendredi 4 novembre. Dans la saison 2, après s'être échappé de justesse de Mexico, les Foxes s'enfoncent dans la jungle au Guatemala pour retrouver une vieille amie et sa communauté de réfugiés. Mais Allie (Theroux) et sa femme Margot (Melissa George) ne sont pas d'accord sur la façon de protéger le futur de leur famille: s'installer pour de bon dans la communauté, ou continuer leur chemin.



Mythic Quest, la comédie qui se déroule dans le monde du développement de jeu vidéo, co-créée et avec Rob McElhenney, commencera sa saison 3 le vendredi 11 novembre. Poppy et Ian ont créé leur nouvelle société, GrimPop Studios, et Dana doit jouer les médiatrices entre ses deux patrons qui n'arrivent pas à s'entendre. David quant à lui, s'acclimate à son nouveau rôle de patron, et Carol essaie de trouver sa place après une promotion.



Apple TV+ a aussi annoncé des dates de retour pour la saison 2 de la comédie noire d'espionnage Slow Horses, qui revient le vendredi 2 décembre, et pour son anthologie sur l'immigration Little America, qui revient pour sa saison 2 le vendredi 9 décembre.

Source : TV Line