Community: un film commandé sur Peacock

03/10/2022

Community va enfin réaliser sa prophétie du #sixseasonsandamovie!

Peacock a commandé Community The Movie, sept ans après la fin de la comédie culte en 2015.



Le film réunira les stars Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash et Ken Jeong. Les membres originaux du casting Donald Glover, Yvette Nicole Brown et Chevy Chase ne font pas partie du projet du film. (En réponse à la nouvelle, Brown a tweeté "It's happening! Congrats, #Community fans! You guys did this!” (c'est arrivé! Félicitations les fans de #community! Vous l'avez fait!").



Dan Harmon, le créateur de la série, écrira le film aux côtés d'Andrew Guest (ancien auteur de la série, qui est à l'origine des épisodes “Advanced Dungeons & Dragons” and “A Fistful of Paintballs”). Ils produiront le film aux côtés de McHale, Russ Krasnoff and Gary Foster. Le film devrait être diffusé en 2023.



"Six seasons and a movie" a commencé comme une catchphrase dans les premières saisons de Community, , et est rapidement devenu un mouvement de fans passionnés. 15 ans plus tard, NBC va enfin pouvoir réaliser cette promesse.



Les détails de l'intrigue du film n'ont pas été dévoilés pour le moment. Le communiqué de presse dit simplement que Community The Movie est dérivé de la série qui a prédit son propre film, faisant de cette nouvelle "le film le moins prévisible d'une série télé qui référençait beaucoup de films et d'autres séries télé".



A la fin de la série, les personnages qui feront partie du film étaient:



- Jeff Winger (Joel McHale): Après avoir obtenu son diplôme dans la saison 4, Jeff a pris un job à Greendale en tant que professeur de droit.



- Abed Nadir (Danny Pudi): A la fin de la série, le superfan de Cougar Town a déménagé à Los Angeles pour travailler en tant qu'assistant de production pour la télévision.



Annie Edison (Alison Brie): Dans le dernier épisode, elle a quitté le Colorado pour un stage estival avec le FBI.



Britta Perry (Gillian Jacobs): la majeure de psychologie a été employée comme serveuse.



Le doyen Craig Pelton (Jim Rash) était toujours doyen à la fin de la série, et Ben Chang (Ken Jeong) était... ancien prof d'espagnol.



Pour les personnages principaux qui ne seront pas de retour:



- Troy Barnes (Donald Glover): Glover a quitté Community au milieu de la saison 5, où Troy a vogué avec LeVar Burton à bord du Childish Tycoon. Dans le finale de la saison 5, il a été rapporté que Burton et "son ami non célèbre" avaient étés capturés par des pirates au large du Golfe de Mexico.



- Shirley Bennett (Yvette Nicole Brown): Brown est partie à la fin de la saison 5, mais est revenue pour les premiers et derniers épisodes de la saison 6.



- Pierce Hawthorne (Chevy Chase): La sortie très publique de Chase s'est déroulée durant la saison 4. Il a fait un cameo surprise dans le premier épisode de la saison 5, avant que Pierce ne soit tué deux épisodes plus tard.

