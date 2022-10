Frasier: Paramount + commande un revival avec Kelsey Grammer

News Séries

Paramount+ a commandé un revival pour la série culte Frasier.

Kelsey Grammer reprendra son rôle de psychiatre prétentieux, qu'il a d'abord interprété dans Cheers avant d'avoir son propre spin-off sur NBC, qui a duré 11 saisons et remporté 5 Emmys pour la meilleure comédie.



Le revival d'abord été rapporté en février dernier, Grammer lui-même confirmant la nouvelle. Il sera aussi producteur, et Chris Harris (How I Met Your Mother) et Joe Cristalli (Life In Pieces) seront à l'écriture.



La saison devrait être composée de 10 épisodes.



Malheureusement, il est possible que Frasier n'ait, cette fois, pas ses amis et sa famille à ses côtés. Dans le revival, il déménagera dans une nouvelle ville comme ça a été le cas au début de Frasier, et sera entouré d'un nouveau casting. Les membres du casting original David Hyde Pierce (Niles), Jane Leeves (Daphne) et Peri Gilpin (Roz) ne feront pas partie du casting régulier mais pourront faire quelques apparitions. John Mahoney, qui jouait Martin Crane, le père de Frasier, est décédé en 2018.

