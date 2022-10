Mayfair Witches: une date et un trailer pour la nouvelle adaptation d'Anne Rice

News Séries

Seriesaddict.fr le 07/10/2022 par Amelie Brillet

2022 - AMC

AMC+ a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle série Mayfair Witches.

La chaîne, qui a acquis un grand nombre de l'auteure Anne Rice, lancera sa nouvelle série le jeudi 5 janvier avec deux épisodes. Elle a aussi dévoilé un trailer:





Les six épisodes restants seront diffusés à un rythme hebdomadaire.Basée sur la trilogie "Lives of the Mayfair Witches", la première saison se concentre sur une jeune neurochirurgienne intuitive qui découvre qu'elle est l'héritière improbable d'une famille de sorcières. Alors qu'elle se familiarise avec ses nouveaux pouvoirs, elle doit combattre une présence sinistre qui hante sa famille depuis des générations.La série met en scène Alexandra Daddario dans le rôle principal du docteur Rowan Fielding, mais aussi Jack Huston (Lasher), Tongayi Chirisa (Ciprien Grieve) et Harry Hamlin (Cortland Mayfair).

