Outer Range renouvelée pour une saison 2

Prime Video a renouvelé sa série Outer Range pour une saison 2.

Le western surnaturel mené par Josh Brolin reviendra pour une seconde saison, et aura droit à un nouveau showrunner/producteur en la personne de Charles Murray (Sons of Anarchy, Luke Cage).





Outer Ranger suit Royal Abbott (Brolin), un rancher qui se bat pour ses terres et sa famille quand il découvre un mystère inconcevable au bord du Wyoming sauvage. AU début de la série, sa famille tente de se remettre de la disparition de sa belle-fille Rebecca, et est poussée à bout quand un ranch voisin, qui n'a que l'argent en tête, essaie de récupérer leurs terres.Le casting est complété par Imogen Poots Isabel Arraiza , Olive Abercrombie et Will Patton

Source : TV Line