Velma - un premier teaser pour la comédie animée sur les origines du personnage de Scooby Doo

13/10/2022 par Amelie Brillet

HBO Max a dévoilé un teaser et le casting de sa série animée dans l'univers de Scooby Doo, sur le personnage de Velma.

Créée par et avec Mindy Kaling dans le rôle titre, on retrouvera aussi les voix de Glenn Howerton, Sam Richardson et Constance Wu dans les rôles de Fred, Shaggy et Daphne dans Velma.





La comédie animée sera diffusée en 2023 et racontera l'histoire de Velma Dinkley, le cerveau sous apprécié du gang de Scooby Doo. Les éléments de l'intrigue ne sont pas encore connus à l'heure actuelle, mais on sait que la série lèvera le voile sur le passé complexe et coloré des résolveurs préférés des Etats-Unis.La série mettra aussi en lumière la sexualité de l'héroïne, qui sera lesbienne. Un élément qui n'était pas connu auparavant, mais les intérêts amoureux qu'elle avait pu avoir auparavant n'avaient jamais eu l'air de l'intéresser. C'était en tout cas un sujet de débats chez les fans de l'univers Scooby-Doo.Le casting voix est complété par Jane Lynch Wanda Sykes , Russell Peters, Melissa Fumero Cherry Jones , Fortune Feimster, Yvonne Orji Kulap Vilaysack , “Weird Al” Yankovic, Karl-Anthony Towns et le vétéran de Scooby-Doo Frank Welker

