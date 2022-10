The White Lotus: un trailer pour la saison 2 en Sicile

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/10/2022 à 14h45 par Amelie Brillet | Divers | 0

2022 - HBO

HBO a dévoilé un trailer pour la seconde saison de son anthologie The White Lotus.

La saison 2 de The White Lotus commencera le dimanche 30 octobre sur HBO. On a désormais un trailer officiel, qui nous emmène à la rencontre des nouveaux personnages et de Tanya (Jennifer Coolidge), qui a eu une vie mouvementée depuis la première saison:





Il se pourrait bien que la seconde saison soit à nouveau le théâtre d'une mort mystère dans l'hôtel, si on en croit le sac que l'on voit rapidement.Dans le nouveau resort White Lotus en Sicile, on découvrira de nouveau occupants, à part Tanya et Greg ( Jon Gries ): Michael Imperioli Aubrey Plaza , Sabrina Impacciatore, Will Sharpe Meghann Fahy , Adam DiMarco, Haley Lu Richardson , Theo James, Leo Woodall et F. Murray Abraham La vidéo nous montre aussi que cette fois encore, l'infidélité, les difficultés conjugales, les points de vue magnifiques et beaucoup de drogues seront au programme de cette nouvelle saison.

Source : TV Line