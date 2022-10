AHS: NYC : enfin un premier teaser pour la saison 11

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/10/2022 à 15h47 par Amelie Brillet | Divers | 0

2022 - FX

La version de New York d'American Horror Story ne va pas vous donner envie d'y programmer vos prochaines vacances!

FX a dévoilé un teaser pour la onzième saison de son anthologie horrifique, AHS:NYC, qui commencera le mercredi 19 octobre avec deux épisodes. Les 8 épisodes restants seront diffusés de manière hebdomadaire:





Le teaser, qui ne contient aucune image de la nouvelle saison, nous promet une saison d'American Horror Story qui ne ressemblera à aucune autre, s'appelant elle-même "l'année la plus mortelle" de l'histoire de la série.La saison devrait parler de morts mystérieuses et de disparitions qui augmentent dans la ville. Pendant ce temps, un docteur fait une découverte effrayante, et un journaliste local devient la Une du lendemain.AHS:NYC regroupe de nouveaux acteurs et d'anciens de la franchise: Joe Mantello Sandra Bernhard , Isaac Powell, Denis O’Hare et Patti LuPone

Source : TV Line