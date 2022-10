The Man Who Fell to Earth annulée après une saison

News Séries

The Man Who Fell To Earth, la série de Showtime, n'aura pas de saison 2.

La chaîne a un moment entretenu l'idée d'étendre l'univers de sa série avec d'autres saisons, mais a finalement décidé de garder l'idée d'"une saison bien racontée".





Inspirée à la fois du roman de 1963 de Walter Tevis et du film classique avec David Bowie de 1976, The Man Who Fell to Earth mettait en scène les nommés aux Oscars Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) et Naomie Harris (Moonlight) dans le rôle de l'alien titre, nommé Faraday, et Justin Falls, brillante scientifique et ingénieure.Le dernier épisode de la série a été diffusé le 3 juillet dernier.

