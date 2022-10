Quantum Leap décroche une première saison complète

News Séries

NBC affirme sa confiance dans son reboot de Quantum Leap (2022) (Code Quantum, en français), en commandant une saison complète.

La chaîne a commandé six épisodes supplémentaires de sa série, qui passe donc d'une première saison de 12 épisodes à une saison complète de 18 épisodes. Vu les effets spéciaux requis par la série (tout comme pour La Brea), Code Quantum n'aura pas de saison de plus de 20 épisodes.





La série a débuté le 19 septembre avec 3.4 millions de téléspectateurs et un taux de 0.5 sur la cible des 18/49 ans. Elle est ex aequo avec East New York (sur CBS) pour la nouvelle série la plus regardée de la rentrée. Après avoir chuté en deuxième semaine, le drame de science-fiction est remonté en troisième semaine.Dans sa première semaine de diffusion avec les replay, le premier épisode a atteint 5.5 millions de téléspectateurs pour un taux de 0.7.La série se déroule 30 ans après que Sam Beckett ( Scott Bakula ) soit entré dans l'accélérateur quantum leap et ait disparu. Une nouvelle équipe menée par Ben Song ( Raymond Lee , récemment vu dans Kevin Can F**k Himself) a été assemblée pour recommencer le projet. Mais tout a changé quand Ben a fait un saut non autorisé dans le passé, laissant derrière lui son équipe, qui doit comprendre les raisons de son acte.Le casting est complété par Ernie Hudson Mason Alexander Park et Nanrisa Lee

