Doom Patrol: une date et un teaser pour la saison 4

13/10/2022

HBO Max a dévoilé une date et un teaser... particulier pour la saison 4 de Doom Patrol.

Doom Patrol revient à partir du jeudi 8 décembre avec deux épisodes pour sa saison 4. Les autres épisodes seront diffusés à un rythme hebdomadaire jusqu'au 5 janvier. Six autres épisodes seront diffusés courant 2023.



La saison 3 nous avait offert une bataille de were-butt... ils sont de retour et maintenant, ils dansent ! Le premier teaser de la nouvelle saison les voit faire des claquettes sur de la comédie musicale The Music Man...





Au début de la saison 4, l'équipe voyagera dans le futur, pour y trouver une surprise qui n'est pas la bienvenue. Ils font face à leur mort imminente, et doivent décider une fois pour toute ce qui est le plus important: leur propre bonheur, ou les destin du monde ?Le casting de la saison 4 inclut Brendan Fraser dans le rôle de Cliff Steele (alias Robotman), Matt Bomer dans le rôle de Larry Trainor (alias Negative Man), Diane Guerrero dans le rôle de “Crazy Jane,” April Bowlby dans le rôle de Rita Farr (alias Elasti-Woman), Joivan Wade dans le rôle de Victor “Vic” Stone (alias Cyborg), Michelle Gomez dans le rôle de Laura de Mille (alias Madame Rouge), Skye Roberts dans le rôle de Kay Challis, Riley Shanahan dans le rôle de Robotman et Matthew Zuk dans le rôle de Negative Man.

