The Walking Dead: Dead City: une date pour la série avec Maggie et Negan

2022 - AMC

AMC a dévoilé une date et des photos pour The Walking Dead: Dead City, son nouveau spin-off de The Walking Dead.

La nouvelle série de la franchise de zombies, menée par Lauren Cohan (Maggie) et Jeffrey Dean Morgan (Negan) débutera en avril 2023.



Negan et Maggie vont évoluer dans un New York rempli de zombies. Mais dans les premières photos dévoilées par la chaîne câblée, la plus grande menace pour Negan pourrait bien être Maggie.



Pas étonnant, vu que la saison 7 a commencé par le meurtre violent du mari de Maggie par Negan... mais dans des épisodes récents, la relation des deux personnages a évolué, non pas vers une amitié, mais vers une confiance mutuelle.



Le quatrième spin-off de The Walking Dead, suivant Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond et Tales of the Walking Dead suivra Maggie et Negan, qui voyagent dans un Manhattan post-apocalyptique coupé de la terre ferme depuis longtemps. La ville en ruine est remplie de morts et de résidents qui ont fait de New-York City leur propre monde plein d'anarchie, de dangers, et beauté et de terreur.



La première saison de 6 épisodes sera produite par le vétéran de l'univers The Walking Dead Eli Jorné, mais aussi par Cohan et Mogan. Regardez les premières images de la série:





