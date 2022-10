Wolf Pack: une date et un trailer pour la nouvelle série de loups-garous

News Séries

2022 - Paramount+

Paramount+ a dévoilé une date et un trailer pour la première saison de sa série, Wolf Pack.

Ecrite et produite par Jeff Davis (Teen Wolf), la série d'ados sur des loups-garous débutera le jeudi 26 janvier, le même jour que le film Teen Wolf.





Basée sur la série de romans d'Edo Belkom, Wolf Pack suit la vie de deux adolescents, qui se retrouve changée à jamais quand un incendie en Californie réveille une créature surnaturelle terrifiante qui la pousse à passer à l'attaque dans un bouchon sur une autoroute en dessous des collines en feu. Blessés dans le chaos, les deux jeunes gens sont inexplicablement attirés l'un par l'autre et par deux autres adolescents qui ont été adoptés 16 ans plus tôt par un ranger de parc après un autre mystérieux incendie. Alors que la pleine lune s'élève, les quatre ados se réunissent pour comprendre le secret qui les unis: la morsure et le sang d'un loup-garou.La série met en scène Sarah Michelle Gellar (Buffy) dans le rôle de l'enquêtrice spécialisée dans les incendies Kristin Ramsey, décrite comme une experte respectée, qui a connu des pertes personnelles. Elle est amenée par les autorités pour attraper l'adolescent pyromane qui a démarré un incendie massif qui pourrait avoir mené au réveil d'un terrifiant prédateur surnaturel qui terrorise Los Angeles.On retrouvera aussi Rodrigo Santoro (Lost) dans le rôle de Garrett Briggs, un ranger de Los Angeles qui est dévoué à protéger l'environnement, et est le père adoptif d'adolescents remarquables. Un homme avec des valeurs fortes, qui a aussi de sombres secrets et des suspicions profondes, surtout quand il s'agir de qui que ce soit questionnant sa relation avec ses enfants, qui ont été trouvés dans un incendie il y a des années.Les adolescents seront joués par Armani Jackson Chloe Rose Robertson et Tyler Lawrence Gray

