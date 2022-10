Good Omens: une date et des nouveaux au casting pour la saison 2

News Séries

On en sait un peu plus sur la saison 2 de Good Omens.

La série fantastique menée par Michael Sheen et David Tennant sera de retour pour sa saison 2 à l'été 2023 sur Prime Video.



Selon Amazon, la seconde saison explorera des storylines qui vont au delà du matériel de source pour mettre en lumière l'amitié inattendue entre Aziraphale, un ange maniaque et vendeur de livres rares, et le démon Crowley. Sur Terre depuis les débuts et avec l'apocalypse évitée, les deux compères retournent mener leur vie facile au milieu des humains dans le quartier de Soho à Londres, quand un messager inattendu leur présente un mystère surprenant.



Neil Gaiman continuera à produire et à être le co-showrunner de Good Omens aux côtés de Douglas MacKinnon.



La première saison a été diffusée en mai 2019, et est basée sur le roman de 1990 de Gaiman et Terry Pratchett, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch. En plus de Sheen et Tennant, le casting de la première saison était composé de Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin et Mireille Enos.



La saison 2 accueillera Miranda Richardson dans le rôle de Shax, Maggie Servicen dans le rôle de Maggie, Nina Sosanya dans le rôle de Nina et Quelin Sepulveda dans le rôle de Muriel:





