His Dark Materials: une date et un teaser pour la dernière saison

2022 - HBO

HBO a dévoilé une date et un trailer pour l'ultime saison de sa série His Dark Materials.

La troisième et dernière saison de la série fantastique sera composée de 8 épisodes et débutera le lundi 5 décembre avec deux épisodes. Deux épisodes par semaine seront diffusés chaque lundi jusqu'au finale du lundi 26 décembre.





Le trailer se termine par un plan sur le Lee Scoresby de Lin-Manuel Miranda , ce qui a de quoi étonner les fans de la série, mais qui ne devrait pas surprendre ceux qui ont lu les livres.La saison 3 de His Dark Materials sera basée sur le troisième livre de la trilogie de Philip Pullman, The Amber Spyglass. Lyra ( Dafne Keen ), l'enfant de la prophétie et Will (Amir Wilson), le porteur du couteau subtile, doivent voyager dans un endroit sombre duquel personne n'est jamais revenu. Alors que la grande guerre de leur père contre the Authority s'intensifie, ils apprendront que sauver les mondes a un coût terrible.En plus de Keen et Wilson, le casting est complété par Ruth Wilson James McAvoy , Simone Kirby, Will Keen, Jade Anouka , Ruta Gedminstas, Adewale Akinnuoye-Agbaje , Jamie Ward, Kobna Holdbrook-Smith , Simon Harrison, Chipo Chung , et Amber Fitzgerald-Woolfe.

