The Hardy Boys renouvelée pour une troisième et dernière saison

25/10/2022 par Amelie Brillet

Hulu a renouvelé sa série The Hardy Boys pour une troisième et dernière saison.

Les Hardy Boys résoudront de nouveaux mystères dans une troisième et dernière saison, qui sera diffusée en 2023. Bailee Madison (Pretty Little Liars: Original Sin) a intégré le casting de la saison finale.





La saison 3 reprendra sur les événements choquants de la fin de la saison 2. Les Hardy Boys et leurs amis déterrent encore plus de secrets, de conspirations et de menaces, et ils reconstituent ensemble les morceaux perdus depuis longtemps de la carte de leur grand-père. Ils sont aussi pris dans une course contre la montre pour découvrir une pissante ancienne relique avant qu'elle ne tombre entre de mauvaises mains.Maddison jouera le rôle de Drew Darrow, une nouvelle alliée fun mais souvent frustrante avec un esprit brillant, et un appétit pour la magie et les mystères.Le casting sera toujours composé de Rohan Campbell Keana Lyn Bastidas , Adam Swain, Cristian Perri, Riley O’Donnell et Krista Nazaire.

