The Crown: un trailer pour la saison 5

le 25/10/2022

Netflix a dévoilé un trailer pour la saison 5 de The Crown.

La cinquième saison de The Crown débutera le mercredi 9 novembre et verra la Reine Elizabeth (désormais jouée par Imelda Staunton) et le reste de la famille Royale en plein désarroi suite à la rupture entre le Prince Charles (Dominic West) et Diana (Elizabeth Debicki), qui connait une fin très publique.





La saison 5 marque un autre changement de casting pour la biographie royale: Staunton prend le rôle d' Olivia Colman dans le rôle de la Reine Elizabeth II. Jonathan Pryce interprète son mari le Prince Philip, et West et Debicki jouent Charles et Diana. Le nouveau casting est complété par Lesley Manville dans le rôle de la Princesse Margaret, Olivia Williams dans le rôle de Camilla Parker-Bowles et Jonny Lee Miller dans le rôle du premier ministre anglais John Major.La dernière diffusion de The Crown remonte à novembre 2020, et a gagné des Emmy pour la meilleure série dramatique, et pour les acteurs (Colman, Tobias Menzies Josh O’Connor et Gillian Anderson

