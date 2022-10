The Sex Lives of College Girls: une date et un trailer pour la saison 2

News Séries

HBO Max a dévoilé une date et un trailer pour la saison 2 de sa série The Sex Lives of College Girls.

La comédie reviendra pour sa seconde saison le jeudi 17 novembre avec deux épisodes. Deux épisodes seront ensuite diffusés toutes les semaines, jusqu'ai season finale du 15 décembre. Le streamer a aussi dévoilé un trailer:





Les images nous prouvent que dans la saison 2, on verra Kimberly, Whitney, Bela et Leighton reprendre leurs habitudes: lancer une revue masculine, participer à la fête "Winter Underland" en sous-vêtements, et regarder Jackson, l'ancien athlète de première division qui aime être torse nu et qui été transféré à Essex après avoir passé deux ans dans une école connue pour ses fêtes.On voit aussi Kimberly en difficulté pour payer ses frais de scolarité, alors qu'elle n'a plus de bourse; Whitney qui se demande si Canaan et elle sont un couple officiel...Côté casting, Gavin Leatherwood , qui jouait Nico Murray dans la première saison, ne sera pas de retour.

