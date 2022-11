Succession: une date très approximative pour la saison 4 et un premier teaser

News Séries

2022 - HBO

HBO reste très vague, mais nous donne une idée du retour de Succession, et nous propose un premier teaser.

La saison 4 de Succession reviendra... au printemps 2023! Nous vous en dirons plus dès qu'une vraie date aura été fixée !





La Force est forte chez les enfants Roy, qui ont été rejetés par leur père, dans le trailer.A la fin de la saison 3, la fratrie Kendall, Shiv et Roman (joués par Jeremy Strong Sarah Snook and Kieran Culkin ) ont fait équipe pour empêcher leur père Logan ( Brian Cox ) de vendre Waystar à Lukas Mattson ( Alexander Skarsgård ) et GoJo. Malgré tout, Logan qui avait un temps d'avance a fait en sorte que leur mère signe le contrat, se générant une grosse somme d'argent, tout en empêchant ses enfants de bénéficier de quoique ce soit.Dans la saison 4 de 10 épisodes de Succession, la vente du conglomérat de média Waystar Royco au visionnaire Lukas Matsson avance encore plus. Cela provoque un séisme chez les Roy, et des divisions, alors qu'ils imaginent ce que sera leur vie une fois le deal complété. Une lutte de pouvoir s'ensuit.

Source : TV Line