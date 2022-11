Becoming Elizabeth annulée après une saison

News Séries

2022 - Starz

Starz a annulé sa série Becoming Elizabeth après seulement une saison.

Le drame royal Becoming Elizabeth ne reviendra pas pour une seconde saison.





Le drame se centrait sur les années adolescentes de la Reine Elizabeth I, avec Alicia von Rittberg sous les traits de la future monarque. Après la mort d'Henry VIII, Elizabeth et ses frères et sœurs sont pris dans une prise de pouvoir frénétique, son frère de neuf ans, Edward, accédant au trône. Elizabeth lutte pour contrôler son destin et avoir un vrai pouvoir alors que les hommes autour d'elle essaient de s'emparer de sa souveraineté.Becoming Elizabeth a débuté en juin avec une première saison de 8 épisodes.

