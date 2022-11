Mayor of Kingstown: une date pour la saison 2 et un teaser

News Séries

2022 - Paramount+

Paramount + a dévoilé une date et un bref teaser pour la saison 2 de sa série Mayor of Kingstown.



La seconde saison de la série menée par Jeremy Renner débutera le dimanche 15 janvier 2023.





La série suit la puissante famille McLusky à Kingstown dans le Michigan, où le business de l'incarcération est la seule industrie florissante. Mayor of Kingstown s'attaque à des thèmes tels que le racisme systémique, la corruption et l'inégalité. La série offre un regard austère sur leurs essais d'amener l'ordre et la justice à une ville qui n'a ni l'un ni l'autre.Aux côtés de Renner, on retrouve Hugh Dillon Derek Webster , Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley et Aidan Gillen La première saison de 10 épisodes, qui a été diffusée de novembre 2021 à janvier 2022, s'est terminée sur une émeute en prison qui aura un impact majeur sur les événements à venir, comme on peut le voir dans le teaser ci-dessus.

Source : TV Line