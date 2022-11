Fate: The Winx Saga annulée après deux saisons

News Séries

Netflix a annulé sa série Fate: The Winx Saga après deux saisons.

Fate: The Winx Saga ne reviendra pas pour une saison 3... c'est le showrunner, Brian Young, qui a annoncé la nouvelle sur Instagram. Iginio Straffi a toutefois réagi deux jours plus tard en précisant que l'aventure des fées n'était pas terminée. Il y aura une nouvelle série animée, mais aussi un film à gros budget, mais si il n'a pas précisé si il serait animé ou pas.





La seconde saison de 7 épisodes s'est conclue avec des révélations importantes pour Bloom, qui l'ont envoyé dans une nouvelle mission dans le Royaume des Ténèbres, où elle a finalement rencontré la femme qui lui a donné la vie il y a plus d'un siècle.D'autres twists de fin de saison impliquaient Aisha digérant que Grey est en fait un blood witch, ce qui n'est pas acceptable peu importe son physique; Terra qui a fait son coming out en tant que lesbienne a commencé une nouvelle relation avec Kat, et Beatrix s'est sacrifiée dans une bataille contre Sebastian, mais l'ombre semble l'avoir ressuscitée.Au casting de la deuxième saison, on retrouvait Abigail Cowen Ken Duken , Brandon Grace et Paulina Chávez.

