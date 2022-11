Stargirl annulée, la saison 3 devrait apporter une fin satisfaisante

News Séries

08/11/2022

CW annule sa série Stargirl après trois saisons.

La nouvelle n'est pas surprenante, mais Stargirl n'ira pas au delà de sa troisième saison de 13 épisodes, qui prendra fin le mercredi 7 décembre prochain.





Cette saison, la série DC de super-héros réunit en moyenne 660 000 spectateurs, pour un taux de 0.1. Des baisses de 25 et 50% par rapport à la saison précédente.Plus tôt ce mois-ci, le groupe Nexstar a pris le contrôle de CW, résultant par la sortie du CEO de longue date Mark Pedowitz. Beaucoup de changements sont en cours sur la chaîne, qui veut viser un public plus âgé. Nancy Drew entrera aussi dans sa dernière saison en 2023, tout comme The Flash et Riverdale.Dans un communiqué, le producteur Geoff Johns, qui a basé le personnage de Courtney Whitmore sur sa défunte sœur, a déclaré que Stargirl aurait toujours une place spéciale dans son cœur. Vu tous les changements entrepris par la chaîne, ils se doutaient que la saison 3 serait probablement la dernière, et qu'ils ont écrit la saison pour que la fin puisse être satisfaisante.Le tournage de la troisième saison de Stargirl s'est achevé en mars dernier.

