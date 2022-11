House of the Dragon: la saison 2 pas avant 2024

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/11/2022 à 15h13 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO

A la fin de la première saison de House of the Dragon, on se demande quand on pourra voir la suite... HBO nous a répondu, et on va devoir être patients !

Casey Bloys, le chef du contenu de HBO et HBO Max a expliqué de le prequel de Game of Thrones reviendrait probablement avec sa saison 2 en 2024. Ils commencent tout juste à assembler le plan, et comme la dernière fois, il y a beaucoup d'éléments qui restent inconnus. Il a continué en disant qu'il ne voulait pas entretenir le mystère, mais qu'il ne voulait pas annoncer une date, pour avoir à en changer ensuite.





Si il n'a pas beaucoup de détails à communiquer, il a tout de même préciserLa première saison de House of the Dragon s'est terminée avec (SPOILERS) Rhaenyra donnant naissance à une fille morte-née, étant couronnée Reine et apprenant que son fils Lucerys avait été tué par Aemond Targaryen et son dragon.Le co-showrunner Ryan Condal a précisé que la série ne proposerait plus de sauts dans le temps, et ne recasterait plus de personnage principal. Ils raconteront l'histoire en temps réel à partir de maintenant.

Source : TV Line