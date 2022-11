George & Tammy: une date et un trailer pour la minisérie avec Jessica Chastain et Michael Shannon

News Séries

Showtime a dévoilé une date et un teaser pour sa nouvelle série George & Tammy.

La mini-série de six épisodes sur les vies et carrières du couple puissant de la country George Jones et Tammy Wynette, joués par Michael Shannon et Jessica Chastain, débutera le dimanche 4 décembre:





Le casting est complété par Steve Zahn (The White Lotus) dans le rôle de George Richey, Kelly McCormack (A League of Their Own) dans le rôle de Sheila Richey, Walton Goggins (The Righteous Gemstones) dans le rôle de Earl “Peanutt” Montgomery, Pat Healy (Station 19) dans le rôle de Don Chapel, David Wilson Barnes (Perry Mason) dans le rôle de Billy Sherrill et Katy Mixon (American Housewife) dans le rôle de Jan Smith.

