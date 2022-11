Miracle Workers: une date et un teaser pour la saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/11/2022 à 11h28 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - TBS

TBS a dévoilé une date et un teaser pour la saison 4 de sa comédie Miracle Workers (2019).

Dernière série originale de la chaîne, la saison 4 de Miracle Workers débutera le lundi 16 janvier:





Sous-titrée(fin des temps), la saison verra le retour de Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Geraldine Viswanathan, Karan Soni et Jon Bass dans de tous nouveaux rôles dans un futur dystopique plein de mutants radioactifs, de robots tueurs et d'un syndic avec des frais outrageux.La saison 4 inclura aussi pas mal de guests, dont: Quinta Brunson (Abbott Elementary), Garcelle Beauvais-Nilon (Real Housewives of Beverly Hills), Kyle Mooney (Saturday Night Live), Ego Nwodim (Saturday Night Live), Lolly Adefope (Shrill), Paul F. Tompkins (HouseBroken) et la chanteuse singer Lisa Loeb.

Source : TV Line