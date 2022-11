Nancy Drew prendra fin avec sa saison 4

News Séries

CW annule sa série Nancy Drew après sa quatrième saison à venir.

Il s'agit de la quatrième série de la chaîne à se terminer durant la saison 2022/2023, avec The Flash (2014) Riverdale et Stargirl . Comme nous vous l'avons expliqué plus tôt, le groupe Nexstar vient d'acquérir 75% de la chaîne, et souhaite viser un public plus âgé, dès la saison prochaine. Ils ont indiqué que quelques séries pourraient survivre, mais elles ne seront pas nombreuses.La chaîne proposera également davantage de programmes à bas coût de production, qui ne seront pas des séries.Avec toutes ces annulations, il reste All American The Winchesters et Gotham Knights qui doit bientôt commencer.

