Poker Face: une date et un teaser pour la nouvelle série avec Natasha Lyonne

le 09/11/2022

2022 - Peacock

Peacock a dévoilé une date et un premier teaser pour sa nouvelle série, Poker Face.

La nouvelle comédie criminelle de Rian Johnson (à qui l'on doit le très bon film Knives Out, ou A Couteaux Tirés en français) menée par l'excellente Natasha Lyonne (Russian Doll) débutera le jeudi 26 janvier avec ses quatre premiers épisodes. Regardez le teaser:





La saison sera composée de 10 épisodes, avec des intrigues façon "crime de la semaine". Lyonne jouera Charlie, une femme qui a le don extraordinaire de déterminer quand quelqu'un ment. Dans le teaser, on verra Charlie se lamenter sur les limites de son don: elle sait seulement si quelque chose est un mensonge. Le vrai défi est de savoir: pourquoi ? Elle rencontre aussi beaucoup de stars: Adrien Brody Joseph Gordon-Levitt ou encore Lil Rel Howery , alors qu'elle essaie de trouver qui a commis un meurtre.Si vous n'aviez pas encore compris, on a hâte ! Et vous ?

Source : TV Line