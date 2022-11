Bad Sisters renouvelée pour une saison 2

News Séries

14/11/2022 par Amelie Brillet

Apple TV+ a renouvelé sa comédie noire Bad Sisters pour une saison 2.

La comédie menée par Sharon Horgan reviendra pour une seconde saison.





Horgan joue Eva Garvey, la grande sœur protectrice de Grace (Anne-Marie Duff), dont le mari abusif John Paul (Claes Bang) meurt soudainement dans d'étranges circonstances. On apprend dans des flashbacks qu'Eva et ses autres sœurs détestaient John Paul et complotaient pour le tuer alors qu'après sa mort, un agent d'assurance vie commencer à suspecter qu'elles sont responsables du crime. Eva Birthistle Eve Hewson et Brian Gleeson complètent le casting.Bad Sisters a débuté en août avec une première saison de 10 épisodes. Horgan est aussi productrice et auteure?

