Netflix renouvelle The Watcher pour une saison 2, Monster pour des saisons 2 et 3

Seriesaddict.fr le 17/11/2022

Netflix affirme sa confiance en Ryan Murphy en renouvelant ses deux séries: Monster pour des saisons 2 et 3, et The Watcher pour une saison 2.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story a été un véritable succès pour le streamer, qui a commandé deux saisons supplémentaires de l'anthologie sur les serial killer. On ne sait pas encore qui seront les serial killer au centre des deux prochaines saisons, si ce n'est qu'il s'agira de personnalités monstrueuses qui ont impacté la société.





Netflix a aussi renouvelé le thriller glauque de Murphy The Watcher . Pour le moment, on ne sait pas encore si la seconde saison sera une suite de la première ou si, comme pour Monster, racontera une toute nouvelle histoire avec un nouveau casting.Sorti le 21 septembre, Monster: The Jeffrey Dahmer Story est vite devenu le plus gros succès (et le plus controversé) de Murphy sur Netflix. Selon le streamer la première saison de 10 épisodes a réuni plus de 934 millions d'heures de visionnage. Elle est actuellement la seconde série en langue anglaise la plus populaire, derrière la saison 4 de Stranger Things

