Carnival Row prendra fin avec sa saison 2, découvrez la date et le trailer

17/11/2022

Prime Video donne de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant sa série Carnival Row.

La saison 2 (et dernière donc) de la série fantastique menée par Orlando Bloom et Cara Delevingne débutera sa saison de 10 épisodes le, et les épisodes seront diffusés à un rythme hebdomadaire. (la première saison a débuté le 30 août 2019).La saison 2 de Carnival Row commencera avec l'ex inspecteur Rycroft Philostrate alias Philo (Bloom) qui enquête sur une série de meurtres horribles qui commencent à développer une tension sociale. Vignette Stonemoss (Delevingne) et les Black Raven organisent une vengeance contre l'oppression injuste infligée par les leaders humains de The Burque, onah Breakspear (Arty Froushan) et Sophie Longerbane (Caroline Ford).Prime Video a aussi dévoilé un visuel pour la dernière saison: