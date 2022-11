Hunters se terminera avec sa saison 2, découvrez la date

News Séries

Seriesaddict.fr le 29/11/2022

2021 - Prime Video

Prime Video a dévoilé une date de diffusion pour la deuxième saison de sa série Hunters (2020), et a annoncé qu'elle serait aussi la dernière.

Les derniers épisodes du drame commenceront leur diffusion le vendredi 13 janvier.



Le season finale de la première saison avait révélé que, dans la version alternative de l'univers propre à Hunters, le dictateur allemand et sa femme Eva Braun (alias le colonel, jouée par Lena Olin), étaient toujours en vie, et vivaient en Amérique du Sud. Ils étaient même en train de planifier le Quatrième Reich, qui prendrait racine en Amérique. L'acteur allemand Udo Kier jouera Hitler dans la saison 2.



Le créateur David Weil a expliqué qu'en tant que juif, il s'était toujours senti frustré qu'Hitler n'avait jamais eu à répondre de ses crimes contre l'humanité. La saison 2 de Hunters devrait être la catharsis sur l'émancipation juive, et sur la réalisation des souhaits des enfants juifs qui ont grandi en voulant reprendre le pouvoir.



Le casting est composé de Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Greg Austin, Kate Mulvany, Louis Ozawa et Tiffany Boone.



La saison 2 débutera en 1979 et utilisera deux timelines, dont une qui se déroulera dans le passé et permettra à Al Pacino de reprendre son rôle de Meyer Offerman alias The Wolf.

