Tulsa King renouvelée pour une saison 2

Seriesaddict.fr le 02/12/2022 à 11h12 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Paramount+

Paramount+ a renouvelé sa série Tulsa King pour une saison 2.

Il semblerait finalement que le crime paie, puisque la série menée par Sylvester Stallone vient de décrocher une seconde saison après seulement trois épisodes.





Le drame sur la mafia a aidé à rassembler le plus grand nombre de nouveaux inscrits à Paramount+ en une seule journée. De nouveaux épisodes sont diffusés tous les dimanches, mais son premier épisode, aussi diffusé sur Paramount Network, a réuni 3.7 millions de téléspectateurs, mieux que le premier épisode de House of the Dragon, ce qui en fait la série la plus regardée du câble cette année.

Source : TV Line