Shrinking: une date et un teaser pour la comédie de Jason Segel et Bill Lawrence

Apple TV+ A dévoilé une date et un petit teaser pour sa nouvelle comédie, Shrinking.

La comédie de 10 épisodes, créée par Jason Segel (qui tient aussi le rôle principal), Bill Lawrence (Ted Lasso) et Brett Goldstein (acteur/auteur) débutera le vendredi 27 janvier avec ses deux premiers épisodes. Les épisodes suivants seront diffusés à un rythme hebdomadaire.





Shrinking suit Jimmy (Segel), qui essaie de faire le deuil de sa femme tout en étant un père, un ami, et un thérapeute. Il décide d'adopter une nouvelle approche avec tous ceux qui croisent son chemin: une honnêteté brutale et sans filtres. Est-ce qu'il peut s'aider en aidant les autres ? Est-ce que ça le ramènera vers la lumière ?Segel jouera aux côtés d' Harrison Ford , qui jouera le docteur Phil Rhodes, un psychologue terre à terre et très intelligent, brut mais bienveillant. Il est le pionnier de la thérapie comportementale cognitive qui a construit un cabinet qui a du succès, qu'il partage avec ses deux jeunes protégés, Jimmy et Gaby (jouée par Jessica Williams ). Luke Tennie et Lukita Maxwell complètent le casting.Shrinking est la première comédie de Segel depuis How I Met Your Mother qui s'est terminée en 2014. Plus récemment, il a créé et joué dans (la très bonne et un peu loufoque) Dispatches From Elsewhere , qui a été diffusée en 2020.Le streamer a aussi dévoilé quelques photos :

