South Side: une date et un trailer pour la saison 3

Seriesaddict.fr le 05/12/2022 à 17h13 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO Max

HBO Max a dévoilé une date et un trailer pour la saison 3 de sa série South Side.

South Side reviendra à partir du jeudi 8 décembre, avec deux épisodes par semaine. La saison 3 de la comédie de Comedy Central passée sur HBO se conclura le 29 décembre.





Tourné sur place dans le quartier d'Englewood à Chicago, South Side suit deux entrepreneurs meilleurs amis, Simon ( Sultan Salahuddin ) et K ( Kareme Young ), qui essaient de se débrouiller et rêvent à Chicago, quand ils ne sont pas occupés dans leur job.La série met aussi en scène Chandra Russell et Bashir Salahuddin dans les rôles du Sergent Turner et de son partenaire pas très doué l'officier Goodnight, Diallo Riddle dans le rôle du politicien local Allen Gayle, et un panel grandissant de résidents, tout en proposant une vision plus légère de la vie dans la deuxième ville des Etats-Unis.Le streamer a aussi dévoilé un poster pour la nouvelle saison de South Side:

Source : TV Line