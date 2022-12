BMF: une date et un trailer pour la saison 2

News Séries

07/12/2022

2022 - Starz

Black Mafia Family revient en 2023.

Le drame de Starz basé sur l'histoire vraie des frères Flenory, Meech et Terry, qui sont responsables de la construction d'une des familles criminelles les plus célèbres. La saison 2 débutera le vendredi 6 janvier.





La saison commencera avec Meech et Terry en désaccord, Meech veut étendre le business familial au delà de Detroit, mais Terry n'est plus impliqué et est concentré sur l'école et sur le service de voiture avec son père.BMF met en scène le vrai fils de Big Meech, Demetrius Flenory , Da’Vinchi, Russell Hornsby Michole Briana White , Myles Truitt, Steve Harris Kelly Hu et La La Anthony.

