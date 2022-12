News Séries

Seriesaddict.fr le 07/12/2022 à 18h13 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO

HBO a renouvelé sa série The White Lotus pour une saison 3.

La saison 3 introduira un tout nouveau casting, et se déroulera dans un nouveau resort White Lotus. On n'a pas plus de détails pour le moment; on ne sait par exemple pas encore si Jennifer Coolidge sera à nouveau de la partie dans son rôle de Tanya McQuoid.





La saison 2 de The White Lotus est en cours de diffusion, et prendra fin le dimanche 11 décembre.

Source : TV Line