Bel-Air: une date, un teaser et des photos pour la saison 2

07/12/2022 par Amelie Brillet

2022 - Peacock

Peacock a dévoilé une date de diffusion, un teaser et des photos pour la saison 2 de sa série Bel-Air.

"Personne ne choisit pour moi", déclare Will Smith (joué par Jabari Banks)dans le premier teaser de la saison 2. Saison 2 qui débutera avec trois épisodes le jeudi 23 février. Le reste de la saison sera diffusée à un rythme hebdomadaire:





Bel-Air est une ré-imagination dramatique du Fresh Prince of Bel-Air (beaucoup plus connu sous le nom du Prince de Bel Air en France), sitcom des années 90 avec Will Smith. La saison 2 démarrera avec Will à un carrefour, alors qu'une nouvelle figure entre dans sa vie et remet en question ce qu'il a appris à Bel-Air.Peacock a aussi dévoilé des photos de la nouvelle saison:

Source : TV Line