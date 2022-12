Nouvelles séries TV décembre 2022 : The Witcher: Blood Origin, 1923...

News Séries

Seriesaddict.fr le 05/12/2022 à 15h38 par Charlotte Papet | Agenda | 0

1923 - Paramount+ - 2022

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en décembre 2022 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de décembre :



JEUDI 1ER DECEMBRE



The Flatshare - Paramount+

Synopsis : Deux vingtenaires essaient de s'en sortir – en partageant non seulement un appartement mais un lit. Se remettant d'une relation complexe, Tiffany passe ses journées à gagner le salaire minimum pour une appréciation minimale sur un site Web d'informations virales, tandis que Leon travaille de nuit dans un hospice pour obtenir des conseils de vie d'un adolescent en phase terminale alors qu'il tente de libérer son frère emprisonné à tort. Mais, alors que les post-it commencent à voler et que chacun est entraîné de manière inattendue dans la vie désordonnée et complexe de l'autre, une attraction évolue à l'envers. La question est : pouvez-vous vraiment tomber amoureux d'une personne que vous n'avez jamais vue ?

Note d'envie de voir la série : 8/10





VENDREDI 2 DECEMBRE



Riches - Amazon Prime Video

Synopsis : Les exploits de l'impétueuse, pleine de succès et riche famille Richards. Quand Stephen Richards souffre d'une urgence médicale, le monde de la famille s'effondre. Alors que sa vie est en jeu, ses différents enfants s'apprêtent à s'affronter.

Note d'envie de voir la série : 5/10