Los Espookys annulée après deux saisons

Seriesaddict.fr le 12/12/2022 à 20h50 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO

Los Espookys ne reviendront pas pour une saison 3.

HBO a déclaré qu'ils étaient heureux d'avoir enfin pu diffuser la seconde saison de la bizarre et originale Los Espookys, plus de trois ans après la première saison, après notamment des délais causés par le covid, mais qu'ils ne prévoyaient pas de saison 3. Ils se sont toutefois dits ouverts à l'opportunité de collaborer à nouveau avec l'équipe et le casting dans le futur.





Créée par Julio Torres Ana Fabrega et Fred Armisen , la comédie suivait un groupe d'amis qui transformait leur amour de l'horreur en un business étrange, fournissant de l'horreur à ceux qui en ont besoin, dans un pays latino américain où l'étrange fait partie du quotidien.Los Espookys a conclut sa seconde saison, qui est désormais la dernière, le 21 octobre dernier.

