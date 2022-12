Surface renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 05/12/2022 à 14h51 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Apple TV+

Apple TV+ a renouvelé sa série Surface (2022) pour une saison 2.

Les secrets bien gardés de Sophie et James continueront à se défaire, puisque le streamer a accordé une saison 2 à la série menée par Gugu Mbatha-Raw.





Dan Surface, elle joue une femme qui a subi une grave blessure à la tête, la laissant avec de grosses pertes de mémoire. Alors qu'elle essaie de comprendre son passé, elle commence à se demander si on lui a dit la vérité à propos de son ancienne vie, et si elle peut avoir confiance en son mari (Oliver Jackson-Cohen) et ses amis.La saison 2 se déroulera principalement à Londres, alors que Sophie tentera de découvrir la vérité sur la nature d'Eliza. François Arnaud et Millie Brady complètent le casting.

Source : TV Line