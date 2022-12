The Midnight Club annulée, les co-créateurs quittent Amazon pour Netflix

News Séries

The Midnight Club a été annulée après une seule saison, suite au départ de ses créateurs qui quittent le streamer pour Prime Video.

Les co-créateurs, Mike Flanagan et Trevor Macy, ont signé un contrat de production avec Amazon Studios.





Basée sur le roman de 1994 de Christopher Pike, le thriller surnaturel (co-créé par Flanagan et Leah Fong, qui étaient déjà derrière The Haunting of Bly Manor) a débuté le 7 octobre et suivait 8 adolescents malades qui vivent à l'hospice de Brightcliffe; un endroit où les adolescents en phase terminale peuvent faire leur transition suivant leurs propres termes. Nouvelle venue, Ilo,ka, atteinte d'un cancer de la thyroïde, entre dans le club qui se raconte des histoires sinistres à minuit, et cherchent des signes surnaturels.A propos de renouvellement, Flanagan avait expliqué en octobre qu'il faudrait attendre, mais que la série avait été faite pour continuer.

