Monarch annulée après une saison

le 13/12/2022 par Amelie Brillet

2022 - FOX

FOX a annulé sa série Monarch après une seule saison.

Le dernier épisode de la première saison, diffusé le 6 décembre dernier, sert désormais de series finale.



Créée par Melissa London Hilfers, Monarch mettait en scène Susan Sarandon et Trace Adkins dans les rôles de Dottie et Albie Roman, la reine et le roi de la musique country.





Suivant la mort compliquée de Dottie dans le premier épisode, la première saison (qui restera la seule) racontait le combat des Romans pour maintenir la dynastie familiale, tout en protégeant leurs propres intérêts égoïstes.Le casting était complété par Anna Friel Emma Milani et Martha Higareda

Source : TV Line