Mrs. Davis: une date et des photos pour la nouvelle série de Peacock

le 14/12/2022

Peacock a dévoilé une date et des photos pour son nouveau drame, Mrs. Davis.

Betty Gilpin joue une nonne férocement déterminée dans Mrs. Davis, qui débutera le jeudi 20 avril avec ses quatre premiers épisodes. Les épisodes suivants seront diffusés à un rythme hebdomadaire.



Gilpin joue Simone, une nonne qui choisit de se battre contre une intelligence artificielle populaire connue sous le nom de Mrs. Davis... et comme on peut le voir dans les photos ci-dessous, elle n'est pas venue ici pour jouer !



La série, co-écrite par Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) et Tara Hernandez (The Big Bang Theory) est décrite comme une exploration de la foi contre la technologie, et une bataille épique de proportions bibliques et binaires.



Jake McDorman partage l'affiche dans le rôle de l'ex rebelle de Simone, qui a aussi une quête de vengeance personnelle contre l'algorithme. Le casting est complété par Andy McQueen, Ben Chaplin, Margo Martindale, David Arquette et Katja Herbers. Le vétéran de Black Mirror Owen Harris a réalisé plusieurs épisodes dont le pilot, ce qui n'est pas étonnant vu le synopsis.



