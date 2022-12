Shadow and Bone: une date et des photos pour la saison 2

News Séries

14/12/2022

Netflix a dévoilé une date et des photos pour la saison 2 de Shadow and Bone.

Shadow And Bone reviendra le jeudi 16 mars pour sa seconde saison.



Cette saison accueillera de nouveaux visages, et nous emmènera plus loin dans le monde. L'équipe a aussi creusé dans la mythologie en ce qui concerne les amplifiers, mais aussi son créateur, Morozova, qui il était, son passé, et comment il est dans ce monde.



La saison à venir verra Alina (Jessie Mei Li) en fuite et déterminée à faire tomber le Shadow Fold et sauver Ravka. Ce qui s'annonce difficile, vu que le général Kirigan (Ben Barnes), que l'on a vu émerger du Fold, devrait revenir pour terminer ce qu'il a commencé.



