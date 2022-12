Hello Tomorrow!: une date et des photos pour la dramédie d'Apple TV+

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/12/2022

2022 - Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé la date et quelques photos pour sa nouvelle série, Hello Tomorrow!.

La dramédie produite et avec Billy Crudup débutera avec trois épisodes le vendredi 17 février 2023. De nouveaux épisodes de 30 minutes suivront de manière hebdomadaire jusqu'au 7 avril.



Hello Tomorrow! se déroule dans un mon rétro-futuriste dans lequel Jack (Crudup) est un vendeur de multipropriété lunaire

qui a beaucoup de talent et d'ambition, dont la foi dans un lendemain plus brillant inspire ses collègues, qui revitalise ses clients désespérés... mais qui pourrait se perdre dans le rêve qui le nourrit.



Le casting est complété par Alison Pill, Hank Azaria, Jacki Wood, Haneefah Wood, Matthew Maher, Dewshane Williams et Nicholas Podany.



Regardez les premières photos de Hello Tomorrow!:





