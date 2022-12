The Flash: une date pour la saison 9

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/12/2022 à 17h23 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - CW

CW a dévoilé une date pour la neuvième et dernière saison de sa série The Flash (2014).

Barry Allen et son équipe seront de retour pour une dernière saison d'aventures à partir du mercredi 8 février. La saison 9 comprend 10 épisodes. Regardez aussi le teaser de la dernière saison:





Selon le synopsis officiel, la saison 9 reprendra une semaine après que le reverse Flash ait été vaincu, et Barry et Iris se retrovent. Mais quand un groupe de rebelles mortels descendent à Central City menés par une puissante nouvelle menace. The Flash et son équipe doivent une fois encore défier l'impossible pour sauver tout le monde.

Source : TV Line