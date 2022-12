The Nevers annulée après une saison incomplète

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/12/2022 à 18h27 par Amelie Brillet | Agenda | 0

The Nevers va être retirée de HBO Max, ce qui signifie que la série de science-fiction est annulée après une seule saison.

The Nevers prenait place dans les dernières années du règne de la Reine Victoria, alors que Londres est assaillie par les "touched people", des femmes pour la plupart, qui manifestent soudainement des pouvoirs anormaux, certains charmants, d'autres inquiétants.La série était menée par Laura Donnelly et Ann Skelly . Le casting était complété par Olivia Williams Zackary Momoh , Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost et Ben Chaplin

Source : TV Line